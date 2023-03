Messina-Monopoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Messina-Monopoli, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I siciliani hanno ottenuto due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre gare ed hanno intenzione di dare seguito alla serie positiva così da uscire dalla zona playout. I pugliesi, invece, hanno avuto un andamento abbastanza altalenante e sperano di conquistare altri tre punti in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 4 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca Calogero Destro.

