Messina-Fidelis Andria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Messina-Fidels Andria, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo essere tornati al successo nello scorso turno contro il Gelbison, vanno a caccia di altri tre punti che possano permettere loro di continuare ad alimentare le speranze di salvezza. La formazione ospite, invece, non vince da diverse gare ed ha un assoluto bisogno di rialzare la testa con una vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Peppe Di Giovanni.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA