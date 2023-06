Malta-Inghilterra stasera in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Malta e Inghilterra, valevole per le qualificazioni agli Europei 2024. Match che ci riguarda da vicino, essendo questo il gruppo dell’Italia. Gli inglesi sono a punteggio pieno, dopo aver sconfitto la Nazionale di Mancini all’esordio e successivamente l’Ucraina in casa per 2-0. Fanalino di coda la piccola nazionale del Mediterraneo, che ha perso di misura contro la Macedonia del Nord e poi 2-0 in casa contro gli Azzurri. L’ultimo precedente, datato 2017, finì 4-0 in favore dell’Inghilterra. La sfida è in programma oggi, venerdì 16 giugno alle 20:45. Diretta su Sky Sport e in chiaro su TV 8. Partita che sarà visibile anche in streaming su NOW e Sky Go.