Macedonia del Nord-Italia, programma e telecronisti Rai qualificazioni Europei 2024

Il programma e i telecronisti sulla Rai di Macedonia del Nord-Italia, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. Dopo la parentesi della Nations League e l’addio di Mancini, la nuova Nazionale di Spalletti riparte dall’incubo macedone, stavolta per ottenere un’importante vittoria a Skopje che può valere tanto in chiave primi due posti. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di sabato 9 settembre.

Macedonia del Nord-Italia sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.