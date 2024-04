Maccabi-Panathinaikos oggi in tv: programma, orario e diretta gara-3 playoff Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Maccabi-Panathinaikos, valida come gara-3 dei playoff dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Cambio di campo per una serie che ha già regalato grandi emozioni nelle prime due gare, giocate la scorsa settimana: la formazione di Tel Aviv, infatti, ha strappato il fattore campo ai greci già nella prima sfida, con i greci che però hanno reagito alla grande in gara-2. La serie è quindi sull’1-1, ma ovviamente ora l’obiettivo della formazione di Atene è quello di riprendersi il “break” di svantaggio nelle prossime due sfide che si giocheranno sul campo neutro dell’Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di martedì 30 aprile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Maccabi-Panathinaikos, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare, su Sky Sport Max, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.