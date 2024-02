Beyond Limits-Ojodu City oggi in tv: data, orario e diretta streaming Viareggio Cup 2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Beyond Limits-Ojodu City, match valevole per la prima semifinale della Viareggio Cup 2024. E’ tutto pronto per la fase finale della competizione giovanile più prestigiosa del mondo: ora sono rimaste in corsa per il titolo soltanto quattro squadre e provengono tutte quanti dal continente africano. Nessuna italiana è riuscita ad entrare nel lotto dei quattro club migliori La partita andrà in scena nella giornata di sabato 24 febbraio alle ore 15:00 e al momento non è prevista una copertura televisiva, ma Sportface.it fornirà una diretta testuale con costanti aggiornamenti in tempo reale.