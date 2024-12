Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lucchese-Arezzo, match dello stadio Porta Elisa valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione padrona di casa arriva da tre sconfitte nelle ultime cinque partite e spera di rialzare la testa in questo derby toscano, in modo tale da allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.

Lucchese-Arezzo, come seguire il match

La compagine ospite, dal suo canto, è reduce da quattro pareggi ed una sconfitta ottenuti nelle ultime cinque gare e ha bisogno di ritrovare la solidità di qualche mese fa per confermarsi tra le prime della classe del girone B. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 9 dicembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252 e in chiaro su Rai Sport HD. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

