Louis Vuitton Cup 2024, a che ora gareggia Luna Rossa oggi domenica 1° settembre: orario, tv e streaming

Alle 15:22 di oggi, domenica 1° settembre, Luna Rossa sfiderà Alinghi in occasione della terza regata giornaliera in Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione del challenger che sfiderà New Zealand nel match di America’s Cup. Il team italiano punta a confermare quanto di buono fatto vedere ieri, quando Bruni e compagni hanno rifilato prima 24” ad American Magic e poi un minuto e 24 ad Ineos Britannia. Battuti gli avversari più pericolosi, Luna Rossa – che è prima in classifica con tre vittorie e zero sconfitte (il ko con New Zealand non si conta perché i Kiwi sono fuori classifica) – si concentra su Alinghi, che fin qui è il team che ha mostrato più difficoltà di navigazione in condizione di vento leggero. Per gli svizzeri tre sconfitte su tre, ma anche tanta voglia di reagire. Prima di vedere all’opera gli italiani, alle 14:10 Alinghi sfiderà New Zealand, mentre alle 14:46 è in programma il confronto tra Ineos Britannia e Orient Express. A chiudere il programma saranno American Magic e New Zealand.

SEGUI LA DIRETTA

Da valutare la formazione odierna. Nella giornata di ieri Luna Rossa si è presentata in acqua con i soliti Jimmy Spithill e Francesco Bruni al timone con Umberto Molineris e Andrea Tesei come trimmer. Per quanto riguarda i cyclor, Enrico Voltolini, Bruno Rosetti e Cesare Gabbia hanno disputato entrambe le regate, mentre Emanuele Liuzzi si è alternato con Luca Kirwan. Occhio alle previsioni: c’è il rischio pioggia. Potrete seguire la giornata di gare in diretta tv su Canale 20 (e in simulcast per le regate di Luna Rossa su Italia 1), oltre che in streaming sul sito di SportMediaset e su Mediaset Infinity. Diretta tv anche su Sky Sport America’s Cup, canale dedicato alla competizione più antica al mondo. Streaming su NOW e Sky Go.

Programma domenica 1° settembre

Ore 14:10, Alinghi-New Zealand

Ore 14:46, Ineos Britania-Orient Express

Ore 15:22, Alinghi-Luna Rossa

Ore 15:58, American Magic-New Zealand

TV e STREAMING: Canale 20, Italia 1 (solo Luna Rossa), Sky Sport America’s Cup, Mediaset Infinity, NOW