Lecco-Sudtirol oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lecco-Sudtirol, match del Rigamonti-Ceppi valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa stanno avendo un andamento un po’ altalenante e sperano di tornare a vincere per chiudere un ottimo 2023, che li ha visti tornare in cadetteria dopo 50 anni. La compagine altoatesina, dal suo canto, ha intenzione di portare a casa l’intera posta in palio da una trasferta complicata. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 26 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

