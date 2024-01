Lazio-Roma, programma e telecronisti Mediaset quarti Coppa Italia 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Lazio-Roma, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024. All’Olimpico da una parte i biancocelesti, dall’altra i giallorossi in un derby stellare e attesissimo: partita secca a eliminazione diretta che lascerà sicuramente strascichi per il resto della stagione, in palio c’è la semifinale della coppa nazionale che è pur sempre un obiettivo. Si parte alle ore 18 di mercoledì 10 gennaio, chi vincerà?

Lazio-Roma sarà visibile su Italia 1 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.