Lazio-Inter, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Inter, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Super sfida allo stadio Olimpico: i nerazzurri con l’ennesima vittoria possono volare a +4 in campionato e di conseguenza trovare la prima vera fuga stagionale, i biancocelesti per dare una sferzata al loro campionato cercano un successo di peso. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di domenica 17 dicembre.

Lazio-Inter sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.