Latina-Juve Stabia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Latina-Juve Stabia, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra nerazzurra si trova a fare i conti con la necessità di salvarsi, ma con qualche risultato utile consecutivo potrebbe anche tornare in corsa per i playoff. La capolista del girone C, invece, non vuole mollare e ha intenzione di conquistare il successo per avvicinarsi al ritorno in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 7 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

