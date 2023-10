Latina-Casertana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Latina-Casertana sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. Da una parte i laziali, dall’altra i campani: scontro tra due formazioni ambiziose che vogliono andare avanti nella competizione della Lega Pro. Chi avanzerà al secondo turno al termine della fine della sfida del Francioni? Appuntamento alle ore 20.45 di mercoledì 4 ottobre, diretta tv o streaming attualmente non disponibile.