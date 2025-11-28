Giornata ricca di contenuti per lo sport: di seguito l’intero programma per questo venerdì 28 novembre con gli orari e dove vedere gli eventi.

Sarà un venerdì intenso e carico di emozioni per lo sport: in programma gli Europei di curling con l’Italia protagonista. Spazio anche alla Coppa del Mondo di sci alpino, sci di fondo, combinata nordica e salto con gli sci. Si prospetta un fine settimana scoppiettane, anche perché torna la Formula 1. Stamani avrà inizio il primo giorno del weekend di F1 a Lusail, in Qatar. Una gara che potrebbe essere decisiva per la corsa al titolo, che vede in corsa le due McLaren e la Red Bull di Max Verstappen.

Il programma completo: eventi e orari

07.00 Judo, Grand Slam Abu Dhabi 2025: prima giornata (eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.

08.00 Karate, Mondiali 2025: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

08.00 Curling, Europei 2025: Italia vs Svizzera – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1, Discovery+, DAZN e su The Curling Channel.

08.00 Curling, Europei 2025: Scozia vs Svezia – Diretta streaming su The Curling Channel.

10.00 Short track, World Tour a Dordrecht (Paesi Bassi): seconda giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

10.30 Vela, Europei iQFoil 2025: penultima giornata – Nessuna copertura tv/streaming

10.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): 10 km tecnica classica femminile – Diretta tv dalle 11.00 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

11.00 Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo a Falun (Svezia): qualificazione round 1 HS95 – Nessuna copertura tv/streaming.

12.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): HS142 uomini – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

13.00 Curling femminile, Europei 2025: Svizzera vs Norvegia – Diretta streaming su The Curling Channel.

13.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): 10 km tecnica classica maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

14.00 Judo, Grand Slam Abu Dhabi 2025: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

14.00 Short track, World Tour a Dordrecht (Paesi Bassi): seconda giornata (sessione pomeridiana) – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

14.30 F1, GP Qatar 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): 7.5 km uomini – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

15.45 Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo a Falun (Svezia): round 1 HS95 – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

18.00 Pallamano femminile, Mondiali 2025: fase a gironi – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Curling, Europei 2025: finale per il bronzo – Diretta streaming su The Curling Channel.

18.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Copper Mountain (USA): prima manche gigante maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

18.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): qualificazioni round 1 HS142 – Diretta streaming su Discovery+.

18.30 F1, GP Qatar 2025: Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

19.00 Rugby, Coppa Italia 2025-2026: Viadana vs Rovigo – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Calcio, Bundesliga 2025-2026: Borussia Monchengladbach vs RB Lipsia – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Triestina vs Pro Patria – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B 2025-2026: Cesena vs Modena – Diretta streaming su DAZN e su LaB Channel.

20.45 Calcio, Serie A 2025-2026: Como vs Sassuolo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Rugby, URC 2025-2026: Ulster vs Benetton Rugby – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga 2025-2026: Getafe vs Elche – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Copper Mountain (USA): seconda manche gigante maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

01.00 Calcio femminile, amichevole: USA vs Italia – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.