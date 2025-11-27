E’ terminata da pochi minuti la sfida valida per il girone di Europa League tra la Roma e i danesi del Midtjylland.

Bella e importante vittoria della Roma di Giampiero Gasperini che batte per 2 a 1 i danesi del Midtjylland e conquista tre punti importanti per la zona Playoff, entrando a pieno in classifica. Prima sconfitta per i danesi che erano a punteggio pieno e che sicuramente erano tra i rivali più complicati finora nella competizione.

Momento d’oro per la Roma, Gasperini però perde Kone per infortunio

Tante note positive ma anche una negativa per Gasperini che perde per infortunio Manu Kone, uscito per infortunio nel corso del primo tempo. Situazione da valutare ed il giocatore farà domani gli esami ma la sua presenza contro il Napoli è a forte rischio. La Roma ha vinto ed ottenuto 3 punti grazie alle reti di El Aynaoui ed El Shaarawy, entrambi decisivi e alle prime marcature stagionali.

I danesi attaccano nella ripresa e ci provano a più riprese, il club giallorosso difende bene e sfiora anche il tris con una traversa, poi i danesi accorciano le distanze nel finale con Paulino che però non basta. La Roma vince ed ottiene cosi tre punti molto importanti con Gasperini che si preparano cosi al meglio per il big match di serie A contro il Napoli.