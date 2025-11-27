Dal 28 al 30 novembre la programmazione sportiva accende l’Europa del Nord, la Francia e l’America latina. Nel weekend anche la 13ª di Serie A e la 16ª di Serie C, con i recuperi del girone tricolore.

Il racconto del calcio internazionale su Sky entra nel vivo con la Premier League 2025/2026, che nel prossimo fine settimana presenterà incroci di classifica e rivalità storiche. Il derby nordirlandese tra Ulster e Benetton Treviso domenica 29 alle 14.30 offrirà il primo spaccato di un turno che vedrà gli inglesi in campo anche con sfide di grande richiamo come Birmingham City-Fulham, anticipo previsto sabato 29 alle 16.10, e Newcastle-Manchester United, match clou della domenica alle 21.05.

Bundesliga, la Germania si gioca il primato

In Germania, il 13º round del campionato tedesco proporrà un tabellone intenso tra venerdì e domenica. Il programma si apre con Hoffenheim-Bochum venerdì 28 alle 20.45, mentre sabato 29 si apre un pomeriggio a tripla finestra con Borussia Dortmund-Bayern Monaco, Borussia Mönchengladbach-St. Pauli e Friburgo-RB Lipsia tutte fissate alle 15.00. A chiudere il turno, domenica 30 alle 17.30, l’incrocio di maggiore impatto tra Bayer Leverkusen-Union Berlino.

Ligue 1, il fascino francese tra notte e stelle

La Ligue 1 2025/2026 porterà il suo carico di tecnica e atmosfera con Lille-Rennes venerdì 28 alle 20.45. Sabato 29 alle 17.00 l’appuntamento sarà con Nantes-Le Havre, mentre domenica 30 novembre alle 21.05, nel cuore della notte europea, il fascino francese proporrà Pau-La Rochelle, uno degli incroci più simbolici della tornata.

Serie A, tre anticipi per una 13ª che può cambiare l’inerzia

Sul fronte italiano, si disputerà la 13ª giornata di Serie A 2025/2026. Venerdì 28 novembre la Roma ospiterà il Midtjylland alle 18.45 per un incontro che può rafforzare il suo percorso europeo. In serata, Torino-Como (20.45) e Genoa-Parma offriranno la tripletta di anticipi strettamente in chiaro, con “Diretta Gol” a introdurre il quadro generale del turno.

Serie C, 1.143 partite nel flusso della stagione: un girone, tre sfide, un Paese

La programmazione di Serie C Sky Wifi 2025/2026 ha raggiunto una completezza “senza precedenti”: l’intero percorso stagionale dei tre gironi, comprensivo di fase playoff, Supercoppa e Coppa Italia dagli ottavi, è l’offerta che la Casa dello Sport porterà agli appassionati.

La 16ª giornata si apre venerdì 28 con Triestina-Pro Patria (20.30). Sabato 29 alle 14.30 il Pineto affronterà il Crotone, mentre domenica 30 alle 12.30 Alcione Milano-Trento introdurrà il quadro del turno.

Il capitolo dei recuperi vedrà mercoledì 3 dicembre Casertana-Atalanta U23 (17.30) e Dolomiti Bellunesi-Inter U23 (18.30).

️ Programmazione partite

Venerdì 28 Novembre

ore 20.30: Borussia Mönchengladbach-Lipsia (Bundesliga)

ore 20.30: Triestina-Pro Patria (Serie C)

ore 20.45: Como-Sassuolo (Serie A)

Sabato 29 Novembre

ore 14.30: Az Picerno-Catania (Serie C)

ore 14.30: Casertana-Cavese (Serie C)

ore 14.30: Gubbio-Livorno (Serie C)

ore 14.30: Lumezzane-Novara (Serie C)

ore 14.30: Renate-Arzignano Valchiampo (Serie C)

ore 15.00: Bayern Monaco-St. Pauli (Bundesliga)

ore 16.00: Manchester City-Leeds (Premier League)

ore 16.00: Sunderland-Bournemouth (Premier League)

ore 16.00: Brentford-Burnley (Premier League)

ore 17.00: Monaco-PSG (Ligue 1)

ore 17.30: Crotone-Giugliano (Serie C)

ore 17.30: Ospitaletto Franciacorta-Virtus Verona (Serie C)

ore 17.30: Pergolettese-AlbinoLeffe (Serie C)

ore 17.30: Pineto-Ravenna (Serie C)

ore 17.30: Team Altamura-Sorrento (Serie C)

ore 18.30: Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund (Bundesliga)

ore 18.30: Everton-Newcastle (Premier League)

ore 20.45: Milan-Lazio (Serie A)

ore 21.00: Tottenham-Fulham (Premier League)

ore 21.05: Olympique Marsiglia-Tolosa (Ligue 1)

Domenica 30 Novembre