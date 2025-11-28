Santiago Gimenez prepara le valigie: il Milan si fionda sul bomber da 40 milioni di euro. Il nuovo colpo arriva dalla Danimarca.

Il Milan è a caccia di un nuovo attaccante. L’indiziato numero uno a fare posto è Santiago Giménez, pronto a salutare il club rossonero nel mercato di gennaio. L’attaccante messicano non ha raggiunto i livelli sperati. Prelevato dal Feyenoord per 30,2 milioni più bonus nel gennaio 2025, Giménez ha messo insieme 7 gol e 3 assist in 30 presenze. Su di lui si registra l’interesse di West Ham e Sunderland.

La cessione del Bebote garantirebbe al Milan risorse utili per un investimento importante e libererebbe spazio per un profilo più adatto al progetto tecnico di Allegri . Il giocatore è fermo dal 28 ottobre per un problema alla caviglia, elemento che ha ulteriormente rallentato la sua stagione.

Giménez ai saluti: fa spazio per il colpo dalla Danimarca

La società valuta un’operazione mirata per sostituire Santiago Giménez. Tra i nomi seguiti c’è Franculino Gluda Djú: si tratta di un classe 2004 del Midtjylland, segnalato da settimane come uno dei giocatori più osservati dagli addetti ai lavori.

Il Milan ha voglia di cambiare centravanti e ha inserito Franculino tra le priorità. L’attaccante della Guinea-Bissau, comunitario grazie al passaporto portoghese, ha segnato 19 gol e 3 assist in 28 partite tra campionato danese, coppe e Europa League. Il Midtjylland chiede 40 milioni per lasciarlo partire. Sulle sue tracce ci sono anche club come Roma e Bayern Monaco.

Se l’operazione Franculino dovesse risultare troppo onerosa, il Milan ha già individuato altri profili. Restano monitorati Joaquín Panichelli dello Strasburgo, Artem Dovbyk della Roma e Mateo Pellegrino del Parma.