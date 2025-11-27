Dall’URC ai test internazionali fino al Top 14: il grande spettacolo della palla ovale torna protagonista, visibile in diretta e in streaming.

Il circuito dello United Rugby Championship riprende la corsa dopo la finestra dedicata alle Nazionali. Le due realtà italiane del torneo, Benetton Treviso e Zebre, si presentano alla sesta giornata con impegni di forte richiamo: venerdì 28 novembre, alle 20.45, i veneti saranno di scena in Irlanda contro l’Ulster; il giorno successivo, sabato 29 novembre alle 14.00, toccherà alle Zebre ospitare il Cardiff nella sfida emiliano–gallese.

