Rugby, un fine settimana da non perdere su Sky e NOW
Dall’URC ai test internazionali fino al Top 14: il grande spettacolo della palla ovale torna protagonista, visibile in diretta e in streaming.
Il circuito dello United Rugby Championship riprende la corsa dopo la finestra dedicata alle Nazionali. Le due realtà italiane del torneo, Benetton Treviso e Zebre, si presentano alla sesta giornata con impegni di forte richiamo: venerdì 28 novembre, alle 20.45, i veneti saranno di scena in Irlanda contro l’Ulster; il giorno successivo, sabato 29 novembre alle 14.00, toccherà alle Zebre ospitare il Cardiff nella sfida emiliano–gallese.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Quilter Nations Series: test maggiorato per il Galles
Sabato 29, alle 16.10, il Galles affronterà il Sudafrica campione del mondo nell’ultimo test match del ciclo Quilter Nations Series di novembre. Un confronto dal peso agonistico superiore per punteggio e prestigio del palcoscenico internazionale.
Top 14, la Francia torna sul palco serale
Domenica 30 novembre, alle 21.05, il campionato francese Top 14 entra nella sua undicesima giornata con la sfida tra Pau e La Rochelle, passaggio che conferma il fascino delle gare notturne del torneo europeo più competitivo.
Live coverage, aggiornamenti e racconto aggiuntivo
Nel corso del weekend, i canali all-news accompagneranno la giornata delle franchigie con approfondimenti, voci dei protagonisti, contributi tecnici e recap visivi, completando il racconto dello spettacolo della palla ovale.