Ad Acapulco il sipario sull’ultimo major stagionale: tre giorni di sfide di vertice tra le superstar della palla corta, con finali dopo la mezzanotte.

Il viaggio del Premier Padel 2025 entra nella sua fase conclusiva e si sposta sulle coste del Messico, dove l’Arena GNP Seguros di Acapulco ospiterà l’ultimo major di una stagione che ha attraversato continenti e capitali dello sport. Da venerdì 28 a domenica 30 novembre, il GNP México Major sarà il teatro delle partite più attese, con i migliori interpreti del circuito internazionali tra scambi ad altissima intensità tecnica e atmosfere incandescenti.

Copertura totale su Sky e NOW: si gioca fino all’alba europea

I tre giorni di torneo saranno interamente fruibili sulla piattaforma sportiva di Sky e in live streaming su NOW, con un racconto continuo dalle ore serali italiane e un’estensione notturna fino a prima mattina. Il fine settimana si aprirà con i quarti di finale venerdì 28, proseguirà con le semifinali sabato 29, e culminerà con i duelli per il titolo nella notte tra domenica e lunedì.

Quarti e semifinali, voce tecnica dalle 23 alle 6

La doppia finestra 28 e 29 novembre, dedicata ai turni eliminatori decisivi, partirà alle 23.00 italiane e si spingerà alle 6.00 CET, con telecronache di Alessandro Lupi affiancato, nei quarti, da Emiliano Siciliani e nelle semifinali da Mauricio Algarra, coppie tecniche impegnate nell’analisi delle chiavi tattiche e dei pattern più efficaci a livello mondiale.

Finali dopo la mezzanotte: la storia si scrive in notturna

La notte del 30 novembre consegnerà prima la finalissima femminile da mezzanotte, quindi la sfida maschile dalle 2.00, entrambe visibili su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Ancora sul racconto, Lupi, con Gustavo Spector per il quadro femminile e Gustavo Spector per l’ultimo atto maschile, accompagneranno gli spettatori in una nottata da antologia del padel tricolore.

La programmazione del GNP México Major Premier Padel su Sky e in streaming su NOW

Venerdì 28 novembre

Quarti di finale

dalle 23 alle 6 su Sky Sport Tennis e NOW

Sabato 29 novembre

Semifinali

dalle 23 alle 6 su Sky Sport Tennis e NOW

Domenica 30 novembre

Finale femminile

da mezzanotte su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Finale maschile

dalle 2 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW