Lo svizzero sigla il successo per l’ultimo major della velocità, davanti a tre austriaci. Gli azzurri ritrovano risposte importanti: Bosca ottavo, Paris 11° e Franzoni 13°.

La discesa di Marco Odermatt a Copper Mountain, in Colorado (Stati Uniti), entra dritta negli annali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Il campione elvetico, al cancelletto con il pettorale 11, ha imposto un ritmo fulminante, fermando il cronometro su 1 minuto, 7 secondi e 70 centesimi e conquistando la vittoria nel Super G.

Podio tutto in lingua tedesca

Alle sue spalle, una tripletta austriaca ha completato il quadro d’onore: Vincent Kriechmayr (secondo a +0″08), Raphael Haaser (terzo a +0″13) e Stefan Babinsky, 4° a +0″39, a confermare la tradizione di spessore tecnico degli specialisti della velocità alpina.

Italia, ritorni e segnali incoraggianti

Tra i portacolori azzurri, il rientro più convincente è quello di Baralla, autore della stoccata decisiva nei rigori mondiali Under 17 che, sulla neve, ha segnato il miglior risultato personale in Super G 2025. Il suo 8° posto (+0″61) regala fiducia all’ambiente.

Dominik Paris, reduce da una distorsione alla caviglia sinistra riportata in allenamento pochi giorni fa, ha gestito la prova con maturità, chiudendo 11° a +0″85. Giovanni Franzoni lo ha seguito con il 13° a +0″91, mentre più indietro si sono posizionati Mattia Casse (+1″29) e Christof Innerhofer (+1″43), autori comunque di una performance volenterosa su un tracciato esigente.

Paris, lucido nel post gara

“Non ho ricostruito la stessa scorrevolezza delle prove di rifinitura – ha spiegato il leader della velocità italiana – Ho preferito non forzare, ma alcuni tratti sono stati incoraggianti. Servono confronti aggiuntivi e un’analisi profonda delle linee per fare il salto”. Un commento da veterano, in linea con il suo percorso di recupero e gestione fisica controllata.

Ordine d’arrivo – Top 10

Marco Odermatt (SUI) – 1’07″70 Vincent Kriechmayr (AUT) – +0″08 Raphael Haaser (AUT) – +0″13 Stefan Babinsky (AUT) – +0″39 Fredrik Moeller (NOR) – +0″41 Lukas Feurstein (AUT) – +0″45 Stefan Rogentin (SUI) – +0″58 Guglielmo Bosca (ITA) – +0″61 Franjo von Allmen (SUI) – +0″75 Ryan Cochran-Siegle (USA) – +0″83

