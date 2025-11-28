La Juventus ha messo gli occhi sul nuovo Dominik Szoboszlai: il club bianconero è pronto al colpo da 15 milioni di euro.

La Juventus si è fiondata su Alex Tóth: si tratta di un promettente centrocampista del Ferencváros. Il club di Torino spinge ha tutte le intenzioni di costruire un centrocampo più tecnico e giovane. Sul talento ungherese cresce l’interesse anche di diverse società tedesche, ma la Juve non intende mollare la presa.

Chi è Alex Tóth e perché interessa alla Juventus

Con l’arrivo di Comolli alla guida del club, la strategia della Juventus verte su giovani promesse da valorizzare. Alex Tóth è un centrocampista classe 2005. In questa stagione, il giovane ungherese ha collezionato 20 presenze, impreziosite da 2 gol e 5 assist. Il suo contratto è in scadenza fino al 2027. Per lasciarlo partire, il Ferencváros chiede circa 15 milioni di euro.

Può giocare in più zone del centrocampo: come mediano davanti alla difesa, come mezzala o da incursore. Questa versatilità lo rende un profilo molto apprezzato, e per questo viene spesso accostato al connazionale Dominik Szoboszlai. Su Tóth c’è forte la concorrenza di club tedeschi come Bayer Leverkusen, Lipsia, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, pronti a inserirsi nella corsa.