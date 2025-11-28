La tappa tunisina accoglie la sciabola maschile, Samorin ospita invece il fioretto femminile. Un weekend che lancia la stagione internazionale dei Giovani.

Il fine settimana della Coppa del Mondo Under 20 di scherma prende slancio da Hammamet, Tunisia, con la prova individuale maschile di sciabola in calendario per il 28 novembre 2025. L’Italia si presenta con un gruppo ampio e competitivo, composto da: Antonio Aruta, Matteo Ottaviani, Francesco Pagano, Filippo Picchi, Nicola Raggi, Edoardo Reale, Leonardo Reale, Valerio Reale, Massimo Sibillo, Tiziano Tomassetti, Andrea Tribuno e Davide Vivaldi. Una squadra assortita che inaugura l’annata internazionale dedicata alla categoria dei Giovani.

Fioretto femminile, il palcoscenico si accende a Samorin

In parallelo, nel medesimo giorno del 28 novembre, il circuito farà tappa anche in Slovacchia, dove l’evento individuale di fioretto femminile avrà come teatro la città di Samorin. Le dodici atlete selezionate per indossare l’azzurro sono: Mariavittoria Elvira Berretta, Greta Collini, Maria Elisa Fattori, Ludovica Franzoni, Letizia Gabola, Sofia Giordani, Gloria Pasqualino, Elena Picchi, Vittoria Riva, Giorgia Ruta, Greta Saioni e Alessandra Tavola. Un roster dal forte potenziale tecnico, pronto a misurarsi contro le migliori interpreti della fascia Giovani del ranking mondiale.

Indizi di futuro, attesa per le classifiche di tappa

Le due competizioni segnano l’avvio di un weekend che unisce due capitali sportive del Mediterraneo del Sud e dell’Europa centrale, in una doppia finestra geografica che definisce la nuova generazione del team tricolore nel circuito Under 20.

Le gare italiane nel weekend