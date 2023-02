Juventus-Nantes, programma e telecronisti Sky, TV8 e Dazn andata playoff Europa League

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Juventus-Nantes, match valido per l’andata dei playoff di Europa League 2022/2023. All’Allianz Stadium i bianconeri sfidano i transalpini per chiudere il discorso senza dover rischiare al ritorno in trasferta. Chi riuscirà ad avere la meglio? I ragazzi di Allegri vogliono la quarta vittoria di fila tra tutte le competizioni. Si parte alle ore 21 di giovedì 16 febbraio.

Juventus-Nantes sarà visibile su Sky Sport Uno (anche in chiaro su TV8) con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Giancarlo Marocchi e su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.