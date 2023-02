Juventus-Lazio stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Italia 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Juventus e Lazio, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2022/2023. Con una situazione in campionato sempre più complicata, i bianconeri provano a focalizzarsi sulle due coppe in cui restano ancora in corsa. Questa sera arrivano i biancocelesti dell’ex Maurizio Sarri e la squadra di Allegri può quantomeno ricordare con fiducia l’ultimo precedente, finito con un netto 3-0 in Serie A nell’ultima giornata prima della sosta Mondiale a novembre.. La sfida è in programma oggi, giovedì 2 febbraio alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. Diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.