Italia-Turchia in tv: programma, orario e diretta Mondiali U17 2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Italia-Turchia, sfida valida come semifinale dei Mondiali U17 2024 di basket. Prosegue il sogno dei ragazzi allenati da coach Mangone, i quali si sono distinti con un’altra super prestazione contro Portorico ai quarti di finale in una partita che ha visto l’Italia allungare già nel primo quarto, per poi effettuare lo strappo decisivo nel secondo tempo non dando mai la possibilità agli avversari di avvicinarsi. Sono stati ben cinque i giocatori Azzurri in doppia cifra, trascinati dai 16 punti del solito Perez. Ora, il livello si alza sempre di più con questo incrocio contro la Turchia, che è riuscita a superare la Spagna di misura in un match dal punteggio basso, grazie a due allunghi nel primo e terzo set. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di sabato 6 luglio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Italia-Turchia, valida per i Mondiali U17 2024 di basket.

TABELLONE e ACCOPPIAMENTI

RISULTATI E CLASSIFICHE

STREAMING E TV – La partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube della FIBA, raggiungibile tramite il seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.