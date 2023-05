Italia-Nigeria in tv: canale, orario e streaming Mondiale Under 20

Dopo l’impresa contro il Brasile, la Nazionale azzurra under 20 di calcio tornerà in campo mercoledì 24 maggio per sfidare la Nigeria nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale di categoria. La partita è in programma alle 20:00 (ora italiane, 15 locali) nella cornice dello Stadio Malvinas Argentinas di Mendoza. C’è voglia di confermarsi e gli azzurrini partono favoriti. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Rai Sport e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Nello stesso giorno è in programma la sfida tra Brasile e Repubblica Dominicana.