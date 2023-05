Psg, Donnarumma: “Felici di essere vicini al titolo, ma troppi gol subiti in stagione”

Il portiere del Psg, Gianluigi Donnarumma, ha parlato al termine della vittoria contro l’Auxerre, che ha permesso ai parigini di fare un significativo passo avanti in ottica titolo, distante ora un solo punto: “Si tratta di un successo simbolico perché ci avvicina molto al titolo. E’ stata dura, ma siamo molto felici. Peccato per i troppi gol subiti questa stagione, a volte dà fastidio“. Non ha tutti i torti il portiere italiano, che in campionato ha subito 36 gol (media esatta di uno a partite) a fronte di soli 13 clean sheet.