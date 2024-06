Italia-Bahrain in tv: programma, orario e diretta Preolimpico San Juan 2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Italia-Bahrain, sfida valida come prima giornata del torneo Preolimpico di San Juan 2024 di basket. Comincia la rincorsa degli Azzurri a un posto alle Olimpiadi di Parigi, con questo torneo breve e per questo molto insidioso, in cui è di fatto vietato sbagliare, con solo due partite a disposizione. Dopo questo match, infatti, ci sarà la sfida ai padroni di casa del Portorico. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 13 giugno. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Italia-Bahrain, valida come prima giornata del torneo Preolimpico di San Juan di basket.

La partita sarà visibile in diretta su Sky, oltre che su Sky Go e Now Tv, e su Dazn.