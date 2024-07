Italia-Australia oggi in tv: programma, orario e diretta Mondiali U17 2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Italia-Australia, sfida valida come ottavi di finale dei Mondiali U17 2024 di basket. I ragazzi di coach Mangone hanno chiuso il girone in quarta e ultima posizione, ma vogliono immediatamente riscattarsi. Non sarà però facile contro la compagine australiana, che ha vinto tutte e tre le partite giocate e ha intenzione di proseguire il proprio percorso netto. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di mercoledì 3 luglio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Italia-Australia, valida per i Mondiali U17 2024 di basket.

RISULTATI E CLASSIFICHE

STREAMING E TV – La partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube della FIBA, raggiungibile tramite il seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.