Irlanda-Italia, programma e telecronisti Rai qualificazioni Europei Under 21 2025

Il programma e i telecronisti sulla Rai di Irlanda-Italia, match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 2025. A Cork gli azzurrini di Nunziata si giocano una fetta importante del pass per la rassegna continentale in Slovacchia: vincere vuol dire mantenere il primo posto e contemporaneamente portarsi a +4 sugli irlandesi, nostra rivale più accreditata per la vetta. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di martedì 21 novembre.

Irlanda-Italia Under 21 sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela.