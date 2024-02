Iran-Qatar oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Coppa d’Asia 2024

Iran-Qatar sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la semifinale della Coppa d’Asia 2024. Due formazioni ambiziose si ritrovano faccia a faccia con in palio l’approdo in finale: gli iraniani stanno ormai da anni migliorando sempre di più e le partecipazioni ai Mondiali lo testimoniano, viceversa i qatarioti detengono il titolo e non vogliono abdicare proprio in casa. Chi vincerà? Si parte alle ore 16 di mercoledì 7 febbraio all’Al Thumama Stadium, diretta streaming disponibile su Onefootball.