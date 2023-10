Inter-Roma, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Inter-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024. Si scende in campo al Meazza per una partita di particolare rilievo dove la capolista ospita i giallorossi in risalita nelle ultime giornate. E c’è anche il tema del ritorno di Lukaku da avversario dei nerazzurri. Chi la spunterà a San Siro? Appuntamento fissato alle ore 18 di domenica 29 ottobre.

Inter-Roma sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.