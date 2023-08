Inter-Psg oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Amichevole 2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Inter-Psg, match amichevole valevole per la marcia di avvicinamento della squadra nerazzurra verso l’esordio nella Serie A 2023/2024. Gli uomini guidati da Simone Inzaghi, dopo il pareggio contro l’Al-Nassr, sono pronti a tornare in campo per una prestigiosa sfida contro i campioni di Francia, che ha già un sapore di Champions League. La partita è in programma alle ore 12:00 di martedì 1 agosto e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky Sport, mentre lo streaming sarà affidato a Dazn e Sky Go.

