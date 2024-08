Inter-Lecce oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A 2024/2025

Il programma e come vedere in tv Inter-Lecce, partita valida per la seconda giornata della Serie A 2024/2025. Reduce dal pareggio per 2-2 contro il Genoa per un rigore subito negli ultimi minuti, la squadra di Inzaghi fa il suo debutto stagionale a San Siro, per la prima volta con la doppia stella sul petto, e soprattutto con la volontà di ripartire subito con i tre punti contro una squadra ferita e in cerca di riscatto: i salentini, infatti, nella prima giornata hanno ceduto per 0-4 in casa contro l’Atalanta. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di sabato 24 agosto.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta su Sky, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.