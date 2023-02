Imolese-Gubbio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Imolese-Gubbio, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Il club emiliano, dopo aver incassato tre sconfitte nelle ultime quattro sfide, vuole rialzare la testa davanti ai propri tifosi per risalire posizioni in classifica. Gli umbri, invece, dopo un ottimo avvio di stagione, stanno vivendo un periodo complicato e vanno a caccia di una vittoria per restare nelle prime posizioni della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

