Giugliano-Taranto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giugliano-Taranto, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La squadra padrona di casa non vince dallo scorso 29 gennaio contro la Turris e spera di ritrovare i tre punti per non sprofondare ulteriormente in classifica. La compagine pugliese, dal suo canto, è a secco di vittori da tre turni ed ha bisogno di imporsi su un campo complicato per mettersi in una posizione di classifica più tranquilla. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 4 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Cristiano Tognoli.

