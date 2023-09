Giugliano-Sorrento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giugliano-Sorrento, match valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo una sofferta salvezza conquistata nella passata stagione, ripartono con il medesimo obiettivo anche in questa nuova annata sportiva. La formazione ospite, invece, è reduce dalla promozione dalla Serie D e spera di cominciare nel modo giusto questa nuova avventura. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 1 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

