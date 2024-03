Gigante femminile Are 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire il gigante femminile di Are 2024, appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci alpino. L’Italia può contare su Federica Brignone, Marta Bassino, Lara Della Mea, Roberta Melesi, Elisa Platino e Asja Zenere nell’ultima gara di specialità della stagione prima delle finali di Saalbach. Nella località svedese la grande favorita è la svizzera Lara Gut-Behrami, che occupa la prima posizione nella classifica generale e che si sta avviando verso la conquista della Sfera di Cristallo. Nel lotto delle favorite, tra le altre, ci sono anche la connazionale Michelle Gisin, le austriache Katharina Liensberger, Franziska Gritsch e Ricarda Haaser, le norvegesi Kajsa Vickhoff Lie, Ragnhild Mowinckel e Thea Louise Stjernesund, la neozelandese Alice Robinson, la padrona di casa Sara Hector e la statunitense Paula Moltzan. Da non sottovalutare, infine, anche la croata Zrinka Ljutic, l’albanese Lara Colturi, le tedesche Lena Duerr ed Emma Aicher e la transalpina Clara Direz.

Il gigante femminile di Are 2024 è in programma nella giornata di oggi (sabato 9 marzo). La prima manche prenderà il via alle ore 10.30 mentre la seconda manche scatterà alle ore 13.30. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la prima gara del weekend svedese di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale di entrambi i segmenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.