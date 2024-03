Germania-Olanda oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Amichevoli Internazionali 2024

Ultimo test amichevole prima dell’Europeo per Germania e Olanda che questa sera si affrontano a Francoforte per provare a confermare le vittoria con Francia e Scozia La partita è in programma alle ore 20,45 alla Deutsche Bank Park di Francoforte, ma non sarà visibile in diretta tv in Italia. Anche per lo streaming non ci sono emittenti o siti che, in Italia, trasmetteranno la partita.