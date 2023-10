Genoa-Salernitana oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Genoa e Salernitana, valevole per la decima giornata di Serie A 2023/2024. Due squadre che hanno certamente bisogno di una vittoria, perché se ai padroni di casa manca da tre giornate, per gli ospiti addirittura la gioia dei 3 punti non è ancora arrivata nel corso di questo campionato. Inzaghi all’esordio sulla panchina granata ha raccolto un pareggio casalingo contro il Cagliari e questa sera sfida un altro campione del Mondo del 2006 come Alberto Gilardino. La sfida è in programma oggi, venerdì 27 ottobre alle ore 20:45. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.