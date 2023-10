Boxe, Michael Magnesi vs Nike Theran oggi in tv: programma, orario e streaming

Michael Magnesi sfida il colombiano Nike Theran nel match con in palio il titolo mondiale Silver Wbc dei pesi superpiuma. L’italiano (22 vittorie e una sconfitta in carriera) punta a difendere la cintura, con l’obiettivo di guadagnarsi una chance iridata. L’incontro è in programma stasera, venerdì 27 ottobre a Roma, sul ring allestito al centro tecnico federale della Federbocce, al civico 77 di via del Fiume bianco, zona Eur. Si inizia alle 19:30, ma l’incontro principale è in programma non prima delle 22:30. Nel sottoclou è prevista anche la sfida per il titolo italiano dei Superleggeri tra Daniel Spada (15v1s) e Stefano Ramundo (11v1s). L’incontro di boxe sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN con telecronaca di Niccolò Pavesi e commento tecnico di Alessandro Duran.