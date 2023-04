Genoa-Perugia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto allo stadio Luigi Ferraris per Genoa-Perugia, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. I padroni di casa, dopo il pareggio con il Como, vogliono assolutamente tornare alla vittoria per difendere il loro secondo posto che significherebbe promozione diretta in Serie A. Gli umbri, dal loro canto, sono reduci dalla sconfitta casalinga con il Modena ed hanno bisogno di rialzare la testa per uscire dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 15 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

