NBA 2022/2023, play-in: passano il turno Minnesota e Miami, battute Oklahoma e Chicago

Si sono chiusi, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 aprile, i play-in dell’NBA 2022/2023 per quel che concerne la Eastern e la Western Conference, partite di spareggio per stabilire le ultime qualificate ai play-off del più importante campionato cestistico del mondo. A Est, i Miami Heat hanno sconfitto i Chicago Bulls per 102-91, grazie ad un ultimo quarto stellare: sotto 67-68 dopo i primi 36 minuti di un match equilibratissimo, il team della Florida ha messo a segno ben 35 punti nel quarto conclusivo e hanno costruito il vantaggio che ha permesso loro di chiudere il match con un perentorio +11. Prestazioni eccellenti da parte di Butler e di Strus per i padroni di casa, entrambi con 31 punti all’attivo, mentre per gli ospiti i migliori marcatori sono stati DeRozan (26 punti) e Caruso (16 punti). Ad Ovest, invece, gli ultimi a staccare il proprio biglietto per i play-off sono stati i Minnesota Timerwolves, che hanno dominato contro Oklahoma City Thunders e hanno battuto i loro rivali con un netto 120-95, chiudendo con un saldo positivo tutti e quattro i periodi di un match mai in discussione. I padroni di casa ringraziano soprattutto la vena realizzativa di Towns e di Gobert, i quali hanno realizzato rispettivamente 28 e 21 punti, mentre agli ospiti non è bastato un ottimo Gilgeous-Alexander (22 punti) per fare partita pari contri i loro avversari.