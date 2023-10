Genoa-Milan oggi in tv: canale, orario e streaming ottava giornata Serie A 2023/2024

Alle 20:45 di sabato 7 ottobre Genoa e Milan si sfideranno al Ferraris in occasione dell’ottava giornata di Serie A 2023/2024. Nelle ultime cinque sfide a Marassi sono arrivati ben quattro successi rossoneri e un pareggio. L’ultima vittoria del Grifone in casa contro il Diavolo in Serie A risale al 3-0 con Juric in panchina del 25 ottobre 2016 (reti di Ninkovic, autogol di Kucka e Pavoletti). La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn. Diretta streaming su NOW e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.