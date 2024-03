Gaio-Rodionov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Indian Wells 2024

Federico Gaio se la vedrà contro Juri Rodionov nel primo turno del tabellone di qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della California. Non fortunato nel sorteggio il tennista azzurro, che ha pescato un avversario insidioso e in gran forma. Reduce dalla vittoria del Challenger di Coblenza, l’austriaco è accreditato della sesta testa di serie e partirà nettamente favorito. Gaio proverà a giocarsi le sue carte, ma sarà davvero dura, anche perché in stagione ha vinto soltanto due partite (una per ritiro e una contro il numero 700 del mondo).

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Gaio e Rodionov scenderanno in campo oggi, lunedì 4 marzo, come 4° match sullo Stadium 8 dalle 19:00 (al termine di Lestienne-Ymer). La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Non è prevista tuttavia una diretta dei match di qualificazioni dato che non sono prodotti per le televisioni.