Francia-Germania oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Amichevole 2024

Il canale, l’orario e tutte le indicazioni per vedere in diretta Francia-Germania, amichevole in programma al Parc Olympique Lyonnais, casa del Lione. Promette spettacolo il confronto tra due squadre che si candidano ad essere protagoniste agli imminenti Europei. La Francia è reduce da due finali ai Mondiali (una vinta e una persa), ma ora vuole imporsi anche a livello continentale. La Germania fa invece gli onori di casa e si è affidata a Nagelsmann per riscattarsi dopo un periodo complicato. L’appuntamento con Francia-Germania è fissato alle ore 21:00 di sabato 23 marzo: la partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su SkyGo e NOW per gli abbonati. Disponibile anche una diretta in chiaro sul canale 20 di Mediaset.