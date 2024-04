Formula 1, qualifiche sprint GP Cina replica in chiaro: orari, programma e come seguirle

La Formula 1 torna in Cina per disputare il quinto appuntamento della stagione 2024. Il Circus non fa tappa in terra cinese dall’ormai lontano 2019, con la pandemia da Covid-19 che ha ostacolato l’organizzazione dell’evento per quattro anni consecutivi. Quest’anno, però, nulla ha impedito alla Formula 1 di raggiungere Shanghai, portando con sé diverse novità. La griglia vanta, per la prima volta nella storia, un pilota cinese, che avrà la possibilità di rappresentare la propria nazione nel Gran Premio di casa. Si tratta di Zhou Guanyu, pilota della Stake. Un altro importante elemento è il fatto che la Cina ospiterà il primo fine settimana sprint della stagione, con quindi una gara prevista nella giornata di sabato. La sprint è anticipata da una sessione di qualifiche dedicata, con le venti monoposto che scenderanno in pista a partire dalle 09:30 italiane di venerdì 19 aprile, alla ricerca del giro più veloce e della prima piazzola per la gara del sabato. La sessione sarà disponibile in diretta a tutti gli abbonati Sky, ma è prevista anche la copertura in chiaro in diretta sul canale di Tv8.