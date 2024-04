Formula 1, gara GP Cina replica in chiaro: orari, programma e come seguirla

La Formula 1 torna a correre a Shanghai per il Gran Premio di Cina. L’appuntamento mancava all’appello dal 2019 a causa dell’emergenza Covid-19, ma è tornato ad essere presente nel calendario del Circus, che lo ha già riconfermato per l’anno prossimo. Il weekend vede una programmazione alternativa, con la Formula 1 che ha scelto questa pista per disputare la prima sprint dell’anno. I piloti e i team hanno dunque avuto una sola sessione di prove libere, seguita dalle qualifiche sprint il venerdì e dalla sprint race, che ha aperto la giornata di sabato. Successivamente, sempre sabato, sono andate in scena le qualifiche che hanno deciso l’ordine di partenza del Gran Premio domenicale. A partire dalla pole position è Max Verstappen, affiancato dal compagno Sergio Perez per una fila tutta Red Bull. Terza piazza invece per Fernando Alonso e quarta posizione per Lando Norris. Le Ferrari sono rimaste nell’ombra, con Charles Leclerc sesto e Carlos Sainz settimo. I venti piloti sono ora pronti a disputare la gara della domenica e a cercare la gloria sul circuito cinese. Il Gran Premio avrà inizio alle 09:00 italiane di domenica 21 aprile e sarà disponibile in diretta a tutti gli abbonati Sky. E’ prevista però anche la replica in chiaro. Tv8 propone infatti la visione della gara a partire dalle ore 14:00 di domenica.