Fiorentina-Sivasspor domani in tv: canale, orario e streaming andata ottavi Conference League 2022/2023

Alle 21:00 di giovedì 9 marzo Fiorentina-Sivasspor scenderanno in campo al Franchi in occasione dell’andata degli ottavi di Conference League 2022/2023. La partita potrà essere seguita in diretta su DAZN, Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253), oltre che in chiaro su TV8. Lo streaming sarà affidato a DAZN, Sky Go, il sito di TV8 e Now. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Poi pagelle, cronaca, approfondimenti, moviola e le parole dei protagonisti del match.