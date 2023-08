Fiorentina-Rapid Vienna oggi in tv: orario, canale e diretta streaming ritorno playoff Conference League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Fiorentina e Rapid Vienna, valida per il ritorno del playoff di Conference League 2023/2024. La squadra di Vincenzo Italiano dopo poche settimane di stagione si ritrova già ad affrontare un match da dentro o fuori. Davanti al pubblico di casa è chiamata ad una grande prestazione per ribaltare la sconfitta di misura subita all’andata dalla compagine austriaca. La sfida è in programma oggi, giovedì 31 agosto alle ore 2000 al Franchi di Firenze. Diretta su TV 8 e Sky Sport 251; in streaming su Sky Go e NOW.